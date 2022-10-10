Генштаб ВСУ: Россия атаковала Украину беспилотниками «Шахид-136» с территории Беларуси

По состоянию на 12:26 10 октября 2022 года Россия запустила не менее 83 ракеты по территории Украины, сообщил Генштаб ВСУ.

«По состоянию на 12:26 атакованы Киев, Львов, Днепр, Харьков, Хмельницкий, Черниговщина, Житомирщина и другие регионы. В частности, задействовано 8 самолетов Ту-95, 3 – Ту 160 из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода, корабли и наземные ОТРК «Искандер». По состоянию на 12.26 российская армия применила более 83 крылатых ракет. Противовоздушная оборона Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск, сбила 52 воздушных целей. 43 из них – крылатые ракеты», - говорится в сообщении.

«Кроме того, враг задействовал для ударов иранские БПЛА типа Шахид -136 с территории Беларуси и временно оккупированного украинского Крыма. По предварительной информации 9 из них – уничтожены», - отмечается в сообщении.

Как сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр, с территории Беларуси и Крыма всего было нанесено не менее 17-и ударов дронами «Шахид-136».