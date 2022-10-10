Лукашенко предостерег Украину от возможного нанесения удара по Беларуси

Лукашенко на совещании по вопросам безопасности предостерег Украину от возможного нанесения удара по Беларуси, заявив, что «Крымский мост покажется Украине цветочками».

"Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост - 2". До меня была немедленно доведена эта информация. Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории", - заявил Лукашенко.

"Это ваша функция, считайте это приказом для вас", - обратился глава государства к военным и силовикам.

"Я поручил Минобороны и Комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией и реагированию на нее. Но еще раз предупреждаю вас: мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно", - также сообщил Лукашенко.