Последнее обновление: 11.10.2022 16:14

Глава КГБ Беларуси раскрыл надежды силового лобби режима

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель озвучил надежды белорусских силовиков, которые подпитываются российским вторжением в Украину и, в частности, объявленной в РФ мобилизацией.

"Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", - заявил сегодня Тертель во время информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом (цитата БелТА).

Далее по теме
Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование