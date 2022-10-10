Последнее обновление: 10.10.2022 11:14

С территории Беларуси вылетели 8 иранских дронов-камикадзе – УНИАН

Со стороны Беларуси зафиксирован вылет 8 иранских дронов-камикадзе, сообщает УНИАН со ссылкой на заявлении главы Николаевской ОВА Кима.

Он также сообщил, что Россия запустила третью волну ракет по украинским городам.

Как сообщил советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов, в Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 человека получили ранения.

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко пишет, что в результате обстрела Житомирской области повреждена энергетическая инфраструктура. Часть потребителей уже перевели на резервные источники питания, работа по ликвидации последствий продолжается.

Далее по теме
Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование