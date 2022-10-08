Беларусь обвинила Украину в "подготовке удара"

МИД Беларуси в субботу вечером 8 октября 2022 года вызвал украинского посла Игоря Кизима и вручил ему ноту, в которой утверждается, что Украина якобы планирует удар по территории Беларуси.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. Он допустил, что такие действия белорусской стороны могут быть частью плана РФ.

"Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшего обвинения Украины", - отметил Олег Николенко.

Он призвал белорусский народ не поддаваться на провокации.

"Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН. Власть в Беларуси должна перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении её агрессии против Украины", - подчеркнул спикер.

На сайте МИД Беларуси пока отсутствует информация о вызове украинского посла.