Последнее обновление: 09.10.2022 13:27

Разведка Украины: Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной

Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной, заявил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.

“Мы видим мероприятия, проводимые Россией для того, чтобы заставить руководство Беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", - сказал Скибицкий в телеэфире, передает BBC.

По данным военной разведки в Киеве, сейчас вдоль украинской границы и в непосредственной близости от нее сосредоточены шесть белорусских военных подразделений.

Среди них есть механизированные батальоны, батальоны воздушно-десантных войск и спецназ, утверждает украинская военная разведка.

При этом в разведке считают, что сам Лукашенко категорически против участия белорусских войск в войне с Украиной.

Накануне послу Украины в Беларуси была вручена дипломатическая нота, в которой утверждается, что командование ВСУ якобы планировало нанести удар по территории Беларуси.

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