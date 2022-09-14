Последнее обновление: 14.09.2022 13:14

Минобразования РБ утвердило перечень профильных испытаний для поступающих в вузы в 2023 году

Министерство образования Беларуси постановлением №245 от 10 августа 2022 года утвердило перечень групп специальностей (специальностей) и соответствующих им профильных испытаний для лиц, поступающих в учреждения высшего образования для получения общего высшего и специального высшего образования в 2023 и последующих годах.

Документом также установлено, что абитуриенты, не изучавшие учебный предмет «История Беларуси» и не имеющие в документе об образовании отметки, подтверждающей аттестацию по данному учебному предмету, имеют право сдавать профильное испытание по учебному предмету «Всемирная история (новейшее время)». Исключение составляют специальности «Историческое образование», «История», «Регионоведение», «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия», «Архивное дело», «Управление документами», при поступлении на которые необходимо сдавать оба эти предмета.

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