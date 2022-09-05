Граждане России не смогут купить акции компаний из «недружественных стран»

Российские брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%.

Такое предписание Банк России направил брокерам.

С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

«Это решение направлено на минимизацию для неквалифицированных инвесторов инфраструктурных рисков, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции», - говорится в сообщении регулятора.

Предписание касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.

Между тем, ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.