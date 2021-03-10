Центробанк РФ остановил попытку манипуляции акциями через Telegram-канал

Банк России выявил попытку манипулирования акциями "Россети Юг" в марте этого года, организованную физлицами через Telegram-канал.

Об этом сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, передает ТАСС.

5 марта регулятор выявил нерыночное ценообразование в обыкновенных акциях "Россети Юг". Согласно данным на Московской бирже, волатильность стоимости бумаги в течение дня, от минимальных до максимальных значений, составила около 7,7%.

"Были выявлены Telegram-каналы, в которых распространялась информация о вовлечении в скоординированные действия, направленные на создание искусственной волатильности на рынке данных акций. Были выявлены лица, которые вовлекали в такую деятельность, и лица, которые принимали участия в такой деятельности", - рассказал глава департамента ЦБ.

Он добавил, что для предотвращения дальнейшего нарушения регулятор принял комплекс мер, в том числе о блокировке более 60 счетов клиентов - физлиц, которые совершали данные операции как в момент организованной манипуляции, так и предварительно, чтобы продать ценные бумаги тем, кого они в нее вовлекали. Для этого ЦБ направил предписания ряду российских банков и трейдеров.

Регулятор намерен ускорять процессы расследований, также отметил Валерий Лях. "Рынок поменялся, и, естественно, ему требуются более оперативные расследования и понимание того, что является добросовестным или недобросовестным. Поэтому наша задача в том числе оперативнее устанавливать факты манипулирования рынком", - сказал он.

Глава департамента ЦБ также добавил, что похожие попытки физлиц организовывать манипуляции акциями компаний через форумы происходили и в начале 2010-х годов. Однако зафиксированная в пятницу манипуляция рынком (с использованием социальных сетей, мессенджеров) была выявлена впервые.