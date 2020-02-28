Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги в четверг снижением на 3,4–5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года.

Индекс Мосбиржи на момент закрытия торгов 27 февраля упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта.

Биржевой курс европейской валюты на торгах впервые с сентября 2019 года преодолел отметку в 73 руб. На максимуме евро торговался по 73,08 руб. На закрытие торгов он вырос на 1,06%, до 72,345, передает РБК.

Курс доллара к рублю на закрытие торгов на Московской бирже увеличился на 0,40%, до 65,845. В течение дня курс доллара превышал отметку в 66 руб. На максимуме американская валюта торговалась по 66,41 руб.

Более сильное падение российский индексов произошло в апреле 2018 года. Тогда США объявили о введении санкций в отношении России. Ограничения коснулись семерых российский бизнесменов, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. 9 апреля российский рынок акций отрицательно отреагировал на это событие. В тот день на закрытие торгов индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%.