Газпром заявил, что газотурбинный двигатель для Северного потока «ремонтировать негде»

Российская газовая компания "Газпром" в субботу продолжила энергетический «пинг-понг», заявив что последний вышедший из строя газотурбинный двигатель на компрессорной станции "Портовая" трубопровода "Северный поток" «негде ремонтировать».

«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде», - говорится в сообщении Газпрома.

В пятницу компания сообщила, что на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена «утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления».

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», - было сказано в сообщении.