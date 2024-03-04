Страны ЕС договорились продолжить меры для сокращения потребления газа

Страны ЕС достигли политического согласия относительно того, чтобы и дальше скоординированным образом сокращать потребление газа и обеспечить достаточные запасы на новую зиму.

"Хотя безопасность поставок для стран ЕС улучшилась, все еще необходимо дальнейшее сокращение спроса, чтобы обеспечить достаточные запасы газа на следующую зиму", – говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Речь идет об инструменте, который ЕС задействовал в 2022 году в ответ на энергетический кризис, спровоцированный нападением России на Украину. Постановление о сокращении спроса на газ в марте 2023 года продлевалось на год – до конца марта 2024 года.

Достигнутая политическая договоренность в Совете ЕС предусматривает, что страны члены должны и в течение этого года – до конца марта 2025 года – продолжать работать над сокращением потребления газа, стремясь достичь сокращения от 15% и более, по сравнению с их средними объемами потребления в период с 1 апреля 2017 до 31 марта 2022 года.

С 2025 года, как ожидается, начнут действовать положения евродиректив об энергоэффективности и возобновляемых источниках энергии, которые таким образом внесут структурное сокращение спроса.