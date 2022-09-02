Газпром полностью перекрыл поставки газа в Европу по «Северному потоку»

Газпром на неопределенный срок перекрыл поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток», сославшись аварийное состояние газотурбинного двигателя от компании Siemens.

«…обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления. Обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя. Масло также обнаружено в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха», - говорится в сообщении Газпрома.

«…В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия… До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», - сказано в сообщении.