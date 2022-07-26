ЕС смог договориться насчет плана по сокращению потребления газа

Европейские государства, входящие в состав Евросоюза, смогли договориться по плану сокращения потребления газа на случай чрезвычайной ситуации.

"Как стало известно DPA, государства-члены ЕС согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа в блоке в попытке смягчить последствия потенциальной полной остановки поставок российского газа", - говорится в сообщении агентства DPA в Twitter, которое цитирует Интерфакс.

Подробности нового плана не приводятся.

Ранее в ЕС велась активная работа в этом направлении. В частности, постпреды стран ЕС рассматривали идею ограничения полномочий Еврокомиссии, которая, в случае претворения в жизнь плана в том виде, в котором он был по состоянию на понедельник, получит возможность вводить ограничения на газ, не заручаясь согласием стран-членов.

План сокращения потребления газа ЕК предложила 20 июля.

"Комиссия предлагает новый законодательный инструмент и европейский план сокращения спроса на газ, чтобы уменьшить потребление газа в Европе на 15% до следующей весны", - говорилось в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.