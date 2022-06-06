ЕС разработал план замещения российского газа

Европейский Союз разработал план замещения газа из России, чтобы избавиться от энергетической зависимости, сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, передает европейские СМИ.

По словам комиссара, ЕС импортирует из России 155 млрд кубометров в год.

В рамках новой стратегии Брюссель планирует получить 50 млрд кубометров за счет ввоза сжиженного природного газа из США или Катара, 10 млрд кубометров – имеющимися трубопроводами, аналог еще 25 млрд кубометров будет произведен за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и солнечных панелей.

Еврокомиссар констатировал, что президент РФ Владимир Путин использует "газ, чтобы разделить нас, и в течение многих лет делал все, чтобы разделить Европу".

"Он пытался разъединить нас с помощью своей вакцины Sputnik, но это не сработало. Он сделал все, чтобы вмешаться в наши демократии с помощью Russia Today, а теперь использует газ, чтобы разделить нас", - сказал Бретон.