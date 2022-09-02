Совладелец калийного терминала в Клайпеде хочет выкупить долю Беларуськалия

Литовский бизнесмен Игорь Удовицкий заявил о намерении выкупить у Беларуськалия его долю в калийном терминале в Клайпедском порту.

Беларуськалию принадлежат 30% акций терминала. Информация о предложении Удовицкого опубликована на сайте Совета по конкуренции Литвы.

Удовицкий владеет 5% акций терминала напрямую и 65% через подконтрольную компанию Hasenberg AG.

В случае положительного решения литовского регулятора Удовицкий получит полный контроль над терминалом.

Долю в 30% Беларуськалий купил у Удовицкого в 2013 году.