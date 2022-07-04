Беларусь начала демпинговый экспорт калия через Россию

Белорусский производитель калия «Беларуськалий» после двух-трех месяцев условного простоя из-за введенных США и Западом санкций начал отгружать свою продукцию на экспорт через российские порты.

Как утверждает «КоммерсантЪ», белорусское предприятие заключило договор на перевалку 2 млн тонн калия в контейнерах до конца 2023 года с петербургским оператором ООО «Кистоун Лоджистикс». Поставки идут через «Петролеспорт» и «Нева-металл» (оба терминала расположены в Большом порту Санкт-Петербурга), а также через Рыбный порт во Владивостоке.

Также белорусская компания отгружает в Китай удобрения в контейнерах по российской железной дороге, пишет издание со ссылкой на источники. В июне, несмотря на введенные против компании санкции, «Беларуськалий» отгрузил в Китай около 120 тыс. тонн калия.

Вместе с тем, поясняют участники рынка, Беларуськалий агрессивно демпингует, что негативно сказывается на доходах конкурентов. По оценкам экспертов, скидки белорусского производителя могут достигать 50%.

По словам собеседников “Ъ”, уже сейчас поставки из Беларуси наносят ущерб российским производителям. Но больше всех, от такого демпинга пострадают канадские производители, которые сейчас активно инвестируют в расконсервацию мощностей.

Издание также напоминает, что власти Санкт-Петербурга выделили «Беларуськалию» земельный участок в порту Бронка, площадь которого позволяет построить терминал мощностью до 15 млн тонн. По источников издания, сроки строительства займут 3–4 года, а стоимость проекта может составить $600 млн. Есть ли эти деньги у Минска, непонятно.

Как сообщалось, с 1 февраля Литва, через которую шла перевалка большей части белорусского калия, остановила транспортировку.