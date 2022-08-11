Лукашенко потребовал ответить Литве за «отжим» доли Беларуськалия в Клайпедском порту

Лукашенко потребовал от правительства принять ответные меры в связи с тем, что Литва якобы «отжала» 30% долю Беларуськалия в терминале сыпучих грузов в порту Клайпеды.

"Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность", - заявил сегодня Лукашенко на совещании по вопросам расширения портовых мощностей Беларуси.

"Отжали", - уточнил премьер Головченко.

"Это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Мало того что там наши санатории, где мы лечили чернобыльцев, как ты говоришь, "отжали" (речь о санаториях "Белоруссия" в Литве и Латвии), так и здесь. Это же немалые деньги. Поэтому меры должны быть приняты как сегодня-завтра, так и послезавтра", - потребовал Лукашенко.