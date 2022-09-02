Литва предлагает разместить полицейские силы ООН на ЗАЭС на постоянной основе

Заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Паулаускас, возглавляющий делегацию страны на саммите глав правоохранительных органов ООН (UNCOPS), предложил разместить постоянные полицейские силы Организации на Запорожской атомной электростанции.

"Литва выступает за создание долговременной миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС, где полиция ООН могла бы содействовать путем обеспечения ее физической безопасности", – пояснил Паулаускас.

Он добавил, что несмотря на удаленность войны в Украине для некоторых стран "ядерные инциденты не учитывают национальные границы", сообщает МИД Литвы.

"Российские военные контролируют и используют для военных целей одну из четырех атомных электростанций в Украине. Ядерный инцидент на ней будет представлять угрозу даже для самых отдаленных стран мира", - подчеркнул представитель Литвы.

Паулаускас добавил, что Литва готова активно участвовать в такой полицейской миссии ООН и направить своих правоохранителей.