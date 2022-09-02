Последнее обновление: 02.09.2022 08:51

Глава МАГАТЭ: Мы организуем постоянное присутствие на Запорожской АЭС

Глава Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о том, что агентство организует постоянное присутствие на Запорожской АЭС.

"Мы заканчиваем наш долгожданный визит на Запорожскую атомную электростанцию. Я только что закончил первый тур по ключевым местам станции, которые мы хотели увидеть в этот первый заход. Конечно, здесь еще много нужно сделать, моя команда остается, и, что самое главное, мы организуем постоянное присутствие здесь МАГАТЭ", - сказал Гросси в коротком видеозаявлении.

Позже, президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении приветствовал миссию МАГАТЭ, но отметил, что просил главу этой миссии и МАГАТЭ в целом Рафаэля Гросси публично объявить, что территория АЭС должна быть демилитаризирована, но пока этого не произошло.

Зеленский также выразил сожаление, что на АЭС не смогли попасть журналисты из украинских и международных СМИ, чтобы не дать российской стороне превратить миссию в "бесплодную экскурсию по станции".

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