Последнее обновление: 31.08.2022 17:35

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыли в четверг на Запорожскую атомную станцию, находящуюся под контролем российских военных, сообщает Reuters.

Корреспондент агентства сообщил, что видел, как команда МАГАТЭ прибыла на АЭС большой колонной автомобилей с большим присутствием российских военных поблизости.

"Энергоатом" в своем Telegram-канале также подтвердил приезд миссии на ЗАЭС.

Делегация задержалась после сообщений о боях ранее в четверг. А Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии.

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