Глава МАГАТЭ: Во время миссии военных РФ вывели с территории ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что перед визитом миссии организации на Запорожскую атомную электростанцию российские оккупанты вывели со станции по крайней мере часть своих сил.

Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене в пятницу.

"Военные, которые присутствовали там, никоим образом с нами не связывались. Они не были доступны. Было несколько случаев, когда я просил поговорить с кем-то из них, и они не были доступны. В частности, по вопросу кризисного центра, потому что я хотел спросить, можно ли вернуть ту комнату к ее нормальному функционированию. Но было очевидно, что та группа военных была выведена со станции", – сказал он.

Гросси добавил, что по словам украинских коллег в миссии МАГАТЭ "поняли, что они по сути работают вместе с российскими техническими коллегами". "Это непростая ситуация, это напряженная ситуация, не идеальная ситуация. Это ситуация, с которой все справляются", - добавил он.

В то же время гендиректор МАГАТЭ возразил, что на деятельность миссии на Запорожской атомной электростанции влияли российские представители.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке в пятницу отмечал, что в связи с приездом комиссии МАГАТЭ российские оккупанты вывезли всю военную технику с территории Запорожской АЭС: "Около 100 единиц переместили на завод "Атом Энергомаш", остальные – рассредоточили в ближайшее населённых пунктах".

Гросси также подтвердил, что по завершении миссии на Запорожской атомной электростанции останутся двое представителей организации.

«Шесть наших экспертов остаются там. Они продолжат работу, которая началась вчера. И после этого, как я уже говорил в Киеве после визита на Запорожскую АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на месте – на этот раз с участием двух экспертов, которые продолжат работу", – сказал он.

Гросси также сообщил, что во вторник (6 сентября) будет отчитываться перед Советом Безопасности ООН о результатах работы миссии.