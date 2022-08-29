Последнее обновление: 29.08.2022 11:01

США считают временную остановку ЗАЭС самым безопасным вариантом

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя ситуацию вокруг Запорожской АЭС, заявил, что "наиболее безопасным вариантом" была бы контролируемая остановка реакторов станции.

Он также повторил тезис о том, что Россия должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, которая теперь стала опасной линией фронта.

По словам Кирби, администрация Байдена поддерживает визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

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