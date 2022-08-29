Миссия МАГАТЭ отправится на Запорожскую АЭС из Киева

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник прибудет в Киев и в ближайшие дни приступит к работе на Запорожской АЭС, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию по приглашению правительства Украины. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, миссия попадет с территории, контролируемой правительством Украины.

Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни и сфокусируется на трех задачах: физической защите, ядерной безопасности, гарантиях нераспространения ядерных материалов.

"Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности провоцирование ядерного инцидента", - отметил Олег Николенко.

Власти Украины настаивают на том, что Россия должна немедленно демилитаризовать объект, вывести военные подразделения, технику и работников Росатома и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины.