Верховный суд Беларуси признал BYPOL террористической организацией

Верховный Суд Беларуси признал террористической организацию «BYPOL», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Террористическими признаны и входящие в BYPOL структурные подразделения «Сітуацыйна – аналітычны цэнтр» и «Мобилизационный план «Перамога».

Решение принято на основании заявления генпрокурора РБ Андрея Шведа

«Деятельность данной организации связана с формированием в обществе идей радикализма и склонением граждан к экстремистской деятельности для изменения конституционного строя Республики Беларусь незаконным путем… проводилась работа по обучению изготовлению взрывчатых веществ и оружия, тактике оказания силового сопротивления правоохранителям, осуществлялись проработка и планирование акций террористической и экстремистской направленности. В результате на территории страны совершены различные преступления экстремисткой направленности, включая акты терроризма», - говорится в сообщении.

С 30 августа 2022 года деятельность организации на территории Беларуси запрещена, а любое участие в ней повлечет уголовную ответственность.