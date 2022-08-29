В Минске начался суд над пресс-секретарем A1 Николаем Бределевым

В Минске начался суд над пресс-секретарем А1 Николаем Бределевым, сообщают правозащитники.

Власти обвиняют Бределева по ч. 2 ст. 242 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ст. 361-2 (финансирование деятельности экстремистского формирования) УК РБ.

Бределев был задержан 10 декабря якобы за слив данных клиентов А1. После задержания мобильный оператор запустил внутреннее расследование, заявив, что у Бределева не было доступа к личным данным клиентов. Результаты расследования не сообщались.

После задержания власти слили в провластные телеграм-каналы информацию личного характера о сотруднике A1, включая его сексуальную ориентацию.

С момента задержания Николай Бределев находится в СИЗО на ул.Володарского.