СК РБ: За последние полгода задержаны более 280 человек за участие в акциях протеста

В Беларуси только за последние полгода за участие в акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов в августе 2020 года задержаны более 280 лиц, из которых 238 уже предъявлены обвинения и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Об этом сообщил начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

"Следователи проводят непрерывную работу по установлению личности каждого участника беспорядков. Только за последние полгода задержаны более 280 лиц, из которых 238 уже предъявлены обвинения и применена мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказал Паско, которого цитирует пресс-служба ведомства.

«Несмотря на то, что столичные следователи уже установили организаторов и координаторов уличных беспорядков, а также лиц и организации, которые финансировали экстремистскую деятельность, некоторые по сей день делают все возможное, чтобы избежать уголовной ответственности", - отметил он.

Он утверждает, что управлением СК по Минску создана криминалистическая видеотека, которая «включает сотни тысяч файлов, благодаря анализу которых уже установлены более 1400 участников уличного террора».

«Кроме того, продолжается постоянный сбор, систематизация и изучение медийных материалов по фактам преступлений экстремистской направленности… следователи активно проводят работу по пресечению экстремизма и в сети интернета… По искам УСК по Минску судами приняты решения о признании более 60 ресурсов экстремистскими материалами", - сообщил Паско.

«Следователи констатируют, что каждый, кто посягнул на целостность конституционного строя и создал угрозу национальной безопасности нашей страны, будет установлен и привлечен к ответственности. Работа правоохранительного блока по этому направлению не прекратится до установления последнего причастного», - говорится в сообщении.