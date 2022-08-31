Последнее обновление: 31.08.2022 17:35

В Минске ГУБОПиК задержал православного священника

Сегодня в Минске ГУБОПиК задержал православного священника Владислава Богомольникова, выломав двери в его квартире, сообщает telegram-канал «Хрысціянская візія».

Владислав Богомольников служил на «Площади перемен» в Минске литию по убиенному Роману Бондаренко; он также объявлял голодовку в поддержку политзаключенного Игоря Лосика.

Владислав Богомольников — клирик прихода храма Богоявления в Минске, заведующий Церковно-историческим музеем Белорусской Православной Церкви, член Епархиального суда Минской епархии.

Священник находится на Окрестина.

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