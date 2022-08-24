СК Беларуси: Лидер ОГП Николай Козлов «вдохновился идеей уличной бойни»

Начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско сообщил, что в Беларуси только за последние полгода за участие в акциях протеста против фальсификации итогов президентских выборов в августе 2020 года задержаны более 280 лиц, и назвал отдельных участников «уличного террора».

"Вдохновился идеей уличной бойни и 55-летний Николай Козлов - активист Объединенной гражданской партии, который также являлся доверенным лицом самопровозглашенного лидера беглых (Светланы Тихановской – ред.). В августе 2020 года он не только принимал активное участие в массовых бесчинствах на улицах Минска, но и активно использовал граждан Беларуси в низменных целях своих кураторов. Николай Козлов управлял радикально настроенной толпой, давал протестующим указания, призывал блокировать дороги и препятствовать проезду техники. Ранее обвиняемый неоднократно нарушал административное и уголовное законодательство. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием во взаимодействии с органами внутренних дел продолжается работа по установлению иных эпизодов его преступной деятельности", - сказал Паско.

По его словам, одним «из представителей уличного террора» оказался 33-летний ранее неоднократно судимый минчанин. За две недели августа 2020 года он трижды участвовал «в беспорядках, в ходе которых были перекрыты дороги, нарушена работа предприятий, а также им совершались другие преступные действия, которые препятствовали нормальной жизни горожан. Обвиняемый пояснил, что он целенаправленно находил в деструктивных Telegram-каналах информацию о месте и времени проведения акций протеста, чтобы принять в них участие».

Паско заявил, что на улицах Минска среди протестующих «нашлись и те, кто переходил все возможные рамки и прибегал к физическому насилию».

«… в октябре 2020 года 25-летний мужчина активно участвовал в беспорядках в центре Минска. Демонстрируя свою вседозволенность и агрессию, он напал на журналиста и оператора одного из телеканалов, бил и толкал их, вырывал из рук микрофон и пытался повредить оборудование. В отношении радикала возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.342 и ст.198 УК РБ», - сообщил начальник управления, добавив, что «в свои 25 лет мужчина с супругой проживают на съемной квартире, однако представитель сильного пола позволяет себе нигде не работать и жить за счет своей жены».