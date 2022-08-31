Последнее обновление: 31.08.2022 17:35

Лукашенко заявил о скором решении в отношении бежавших за границу беларусов

Белорусские власти намерены к 17 сентября принять некое решение в отношении уехавших за границу граждан страны.

«У нас вот беглые, и ваши знакомые, рванули за границу. А вы знаете, сколько назад сейчас просятся? Вы не знаете, мы им не закрывали въезд, но они боятся и вернуться некоторые, которые накосячили, потому что с законом не в порядке, а вдруг там с них спросят. Ну в ближайшее время я отвечу на этот вопрос. Как раз 17 сентября, День народного единства, близко, мы рассмотрим некоторые вопросы. Не хочу заранее анонсировать их, и примем соответствующее решение», — сообщил сегодня Лукашенко.

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