Последнее обновление: 18.08.2022 17:31

Россия перебросила в Калининград оснащенные «Кинжалами» истребители МиГ-31

Россия перебросила истребители МиГ-31 с ракетами "Кинжал" на аэродром Чкаловск Калининградской области, граничащей с Литвой и Польшей, сообщило Минобороны РФ.

В российском министерстве отметили, что на месте будет организовано круглосуточное боевое дежурство "в рамках стратегического сдерживания". Министерство также обнародовало кадры перебазирования истребителей.

Решение о переброске является очередным актом устрашения стран Европы наряду с размещенными еще в 2018 году в Калининградской области «Искандерами».

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