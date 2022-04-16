Последнее обновление: 16.04.2022 11:31

Россия вышлет 18 сотрудников представительства ЕС

Россия в качестве ответной меры предписала 18 сотрудникам представительства ЕС покинуть страну, заявили в пятницу российском внешнеполитическом ведомстве.

"В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены "persona nоn grata" и должны будут покинуть территорию Российской Федерации в ближайшее время. Соответствующая нота вручена Маркусу Эдереру", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В пятницу Эдерер был вызван в МИД России, ему был "выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля persona nоn grata 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", передает Интерфакс.

"С российской стороны заявлено об ответственности ЕС за последовательное разрушение создававшейся десятилетиями архитектуры двустороннего диалога и сотрудничества. Указано на необходимость неукоснительного соблюдения Евросоюзом требований Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявили в МИД РФ.

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