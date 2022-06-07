Глава дипломатии ЕС осудил российский ракетный удар по зерновому терминалу в Николаеве

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель осудил ракетный удар России, в результате которого было разрушено зернохранилище в Николаеве.

«Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. В свете таких сообщений дезинформация, распространяемая Путиным с целью отвести вину, становится еще более циничной", - заявил Боррель в Twitter.

В понедельник президент Евросовета Шарль Мишель во время выступления на заседании Совбеза ООН обвинил Кремль в создании продовольственного кризиса из-за ракетных ударов по инфраструктуре в Украине и блокирования портов, передает "Европейская правда".

После этих слов постпред РФ в ООН Василий Небензя встал и направился к выходу.

"Господин посол, вы можете выйти из зала. Возможно, проще не слышать правды", - отреагировал президент Евросовета.