Последнее обновление: 30.09.2022 17:40

Евросоюз: Кремль заплатит за аннексию высокую цену

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что незаконная аннексия, провозглашенная Путиным в Кремле, ничего не изменит.

"Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, всегда будут принадлежать суверенному народу [Украины]", - заявила фон дер Ляйен в "Твиттере".

Она также констатировала, что Кремль эскалировал войну в Украине до нового уровня, и Евросоюз заставит Россию заплатить за это высокую цену.

«27 лидеров [стран ЕС] осуждают незаконную аннексию. Мы не признаем и никогда не признаем фейковый референдум. Мы никогда не признаем незаконную аннексию", - написал глава Европейского Совета Шарль Мишель в "Твиттере".

"Объявление аннексии украинских территорий Россией является большим нарушением международного права и Устава ООН. Никакой фейковый референдум не может этого оправдать", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

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