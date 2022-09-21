Генсек Совета Европы назвала насмешкой над демократией «референдумы» в оккупированных регионах Украины

«Референдумы» под дулами автоматов оккупационных сил России и с нарушением основных демократических принципов не могут быть ни приняты, ни признаны, заявила генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

"Объявленные так называемые "референдумы" на украинских территориях, оккупированных российскими войсками, являются дальнейшей эскалацией конфликта и продолжающимся нарушением территориальной целостности Украины. Такие "референдумы", проводимые под дулами автоматов оккупационных сил и с нарушением основных демократических принципов, не могут быть ни приняты, ни признаны", - заявила генсек Совета Европы.

Она подчеркнула, что Совет Европы "отвергает эту насмешку над демократией и подтверждает свою приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ".

Она еще раз призвала к прекращению войны и возвращению к миру в Европе.