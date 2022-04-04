Последнее обновление: 04.04.2022 13:36

Совет Европы: Россия несет ответственность за массовые зверства в Украине

Европейский союз "самым решительным образом осуждает злодеяния, совершенные, как сообщается, российскими военными в ряде оккупированных городов, который сейчас освобождены".

«Кадры огромного числа жертв среди мирного населения, а также разрушений гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в Буче и других украинских городах будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле», - говорится в заявлении Совета Европы.

"Российские власти несут ответственность за эти зверства, совершенные в то время, когда они контролировали эту территорию", - заявили в Совете Европы.

"Виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях, а также ответственные за них государственные чиновники и военные начальники, будут привлечены к ответственности", - также отмечается в заявлении.

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