В мире число заражений коронавирусом превысило 594,36 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 594365643 (+933722 сутки) по данным Worldometer на 11:46 13 августа 2022 года. От болезни COVID-19 уже умерли 6452511 (+3456) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 228 странах. На данный момент лечение проходит 21336259 (-187738) человек, из них 45765 (+1515) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 566576873 (+1117914) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 94643632 (+85116) случаями заражения, Индия – 44239372 (+15815), Франция – 34191919 (+22638), Бразилия – 34148131 (+23552) и Германия – 31535343 (+45859). Беларусь – на 69 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Япония – 224929, Южная Корея – 128671, США – 85116, Германия – 45859, Россия – 27810. Беларусь (-) – на 128 (+4) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 1062151, Бразилия – 681317, Индия – 526996, Россия – 383011 и Мексика – 328596. Беларусь – на 78 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 335, Бразилия – 292, Япония – 214, Италия – 152, Германия – 137. Беларусь – на 99 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 982867 случаев заражения коронавирусом и 6978 смертей.