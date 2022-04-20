Отгрузки российской нефти по морю сократились на 25%

Отгрузки российской нефти по морю сократились за неделю c 8 по 15 апреля на 25%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

В общей сложности 30 танкеров загрузили с российских экспортных терминалов около 21,8 млн барр. нефти. Таким образом, в среднем по морю отгружали 3,12 млн барр. в день, что на 25% меньше, чем за неделю с 1 по 8 апреля.

Таким образом, объемы перевозок в Азию из портов на черноморском, балтийском и арктическом побережьях упали до минимума за два месяца, отмечает РБК.

Наибольшее падение дневной отгрузки — в портах на Черном море, где показатель сократился на 59% (сокращение на 313 тыс. барр. в день). Также сократились поставки с трех восточных терминалов страны на побережье Тихого океана — на 205 тыс. барр. в день, или на 17%.

Поставки из Мурманска, через который перегружается нефть, добываемая вдоль арктического побережья России, упали на 57 тыс. барр. в день (минус 15%).

Сокращение экспорта нефти означает сокращение доходов Москвы, указывает агентство. При нынешних ставках экспортной пошлины на сырую нефть недельные поставки принесут около $181 млн, это на $60 млн меньше, чем на предыдущей неделе. Тем не менее это сокращение пока только вернуло экспорт нефти из России к уровню конца марта — начала апреля.

11 апреля Центробанк сообщил, что входящие платежи в системе ЦБ в отрасли добычи нефти и газа в марте снизились на 47,8% к средним уровням за IV квартал 2021 года. Входящие платежи в отрасли — это приблизительный индикатор ежедневной валовой выручки отрасли за предоставленные товары и услуги, который взвешивается по доле отраслей в ВВП с устранением сезонного фактора, но без учета инфляции.