Украина и Россия подписали соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю

Представители Украины и России во дворце Долмабахче в Стамбуле в пятницу подписали соглашения о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.

"Соглашение, которое мы подписали, открывает путь для коммерческого экспорта продовольствия из трех портов в Черном море – "Одесса", "Черноморск" и "Южный", – заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Генсек ООН надеется, что это поможет снизить глобальные цены на продовольствие и стабилизировать мировой рынок. Он подчеркнул, что решить эти вопросы невозможно без "украинских продуктов питания и российских удобрений".

По словам Гутерреша, договоренности предполагают создание двух рабочих групп. Первая будет возглавляться заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом и будет следить за соблюдением условий судоходства в Черном море. В ее рамках создается общий координационный центр для мониторинга выполнения договоренности.

Вторая рабочая группа возглавляется генеральным секретарем ЮНКТАД Ребеккой Гирнспен и будет заниматься облегчением доступа российских удобрений на глобальный рынок.

Украина и Россия не подписывали один документ – речь идет о двух договоренностях, которые подписали Турция и ООН с Киевом и Москвой по отдельности. От Украины на подписании соглашения присутствовал министр инфраструктуры Александр Кубраков, от России – министр обороны Сергей Шойгу.

Соглашение предусматривает, что контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.

Документ не предусматривает ослабления санкций в отношении России, а также никакого транспортного сопровождения русскими кораблями украинских судов.