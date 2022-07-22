Генсек ООН о зерновом соглашении: "Это жизненно важно для Украины"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что сделка по возобновлению экспорта зерна из Украины жизненно важна для раздираемой войной страны, а также для многих развивающихся стран, которым грозит голод.

Гутерриш заявил, что подписанное соглашение – вероятно, самое важное, что он сделал за время своего руководства ООН, передает BBC.

Генсек ООН в разговоре с журналистом BBC категорически отрицал, что Россия получает за подписание соглашения какое-либо вознаграждение, хотя признал, что и ей сделка выгодна: Москве помогут доставить тонны продовольствия и удобрений на мировые рынки. Эти товары не подпадают под санкции, но у России возникли проблемы с их экспортом после вторжения в Украину в феврале.

"Это жизненно важно для Украины, – подчеркнул Гутерриш. – Это не жизненно важно для Российской Федерации. Россия больше выигрывает от экспорта топлива. Вот где большой бизнес".

На вопрос, трудно ли вести переговоры с Россией, в то время как она продолжает убивать женщин и детей в Украине, Гутерриш ответил: "Конечно, это непросто, но есть чувство долга, которое должен иметь генсек ООН по отношению ко всему миру".

Он признал, что у ООН нет возможности наказать Россию, если она нарушит соглашение, но сказал, что это будет "абсолютно неприемлемый скандал, и все международное сообщество отреагирует очень жестко".

Перспективы более широких мирных переговоров Гутерриш пока не видит. "Меня очень беспокоит тот факт, что в настоящий момент я не вижу условий для мирного процесса", – сказал он. Генсек ООН признал, что стороны пока не близки даже к заключению соглашения о глобальном прекращении огня.

Подписанные сегодня Украиной, Турцией, Россией и ООН соглашения предусматривают, что зерно будут вывозить из трех украинских портов в сопровождении конвоев, а турецкий флот будет инспектировать пустые суда, прибывающие в украинские порты.

Никакого сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствии российских представителей в украинских портах не будет, все проверки транспортных кораблей будут осуществляться совместными группами в турецких водах в случае возникновения такой необходимости.