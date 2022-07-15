Экспорт зерна из Украины уменьшился на треть

Экспорт зерна из Украины в начала сезона продаж 2022/23 упал на 35,4% по сравнению с предыдущим годом, сообщило министерство сельского хозяйства Украины.

Отчасти такое падение объясняется высокой базой прошлого года: Украина экспортировала особенно много пшеницы в рамках подготовки к возможному вторжению России.

По данным министерства, Украина до сих пор вывезла 435 000 тонн кукурузы, 119 000 тонн пшеницы и 40 000 тонн ячменя. Украинский экспортный сезон начался 1 июля этого года и закончится в июне будущего года.