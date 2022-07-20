Эрдоган и Путин обсудили поставки российского и украинского зерна на мировые рынки

Эрдоган и Путин на встрече во вторник в Тегеране обсудили вопросы продовольственной безопасности и поставки зерна из России и Украины на мировые рынки.

"Отмечу, что и обсуждалась проблематика продовольственной безопасности и сотрудничества по облегчению поставок и российского, и украинского зерна на мировые рынки", - сообщил сам Путин по окончании трехсторонней встречи глав "тройки" - гарантов Астанинского процесса, состоявшейся в столице Ирана.

Он отметил при этом, что "выражено удовлетворение состоявшейся 13 июля встречей на этот счет в Стамбуле".

Тем временем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник заявил, что переговоры по экспорту зерна находятся на "очень продвинутой стадии", но пока все еще есть риск того, что они могут быть сорваны.

"Переговоры очень сложные. Ведутся на очень серьезной вертикали: от генерального секретаря ООН до технических экспертов, сидящих и отрабатывающих детали… все детали должны быть отработаны таким образом, чтобы устранить любую угрозу для Украины с моря. И все это очень сложно", – заявил глава МИД.

"В дипломатии есть такое правило: ничто не согласовано, пока все не согласовано. Все может сорваться в любой момент, но сейчас мы действительно на очень продвинутой стадии, и, надеемся, что Россия поведет себя ответственно и подпишется под этими обязательствами, которые предусмотрены проектом этой договоренности", – добавил он.

Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства.