Последнее обновление: 02.08.2022 13:49

В украинских портах ожидают выхода 68 судов

В украинских портах в настоящее время находится 68 судов, на борту которых находятся 1,2 млн тонн грузов, сообщила Администрация морских портов Украины.

Две трети всех грузов приходится на продовольствие, которого ждут по всему миру.

В трюмах судов, находящихся в акваториях портов, загружено 480 тысяч тонн хлеба, масла и кукурузы. Еще 1 млн тонн хлеба хранится на зерновых терминалах и складах украинских портов.

Накануне из порта Одессы вышел первый сухогруз с 26 тоннами кукурузы на борту. Судно должно прибыть в акваторию Стамбула днем во вторник, после чего направится в Ливан.

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