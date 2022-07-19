Литва начала перевозку нефтепродуктов для Украины в обход Беларуси

Грузовая компания LTG Cargo, входящая в группу "Литовских железных дорог", приступила к перевозке производимых предприятием Orlen Lietuva нефтепродуктов для Украины в обход Беларуси.

Как сообщила LTG, компания планирует перевозить такие грузы два-три раза в неделю, до конца лета довести их ежемесячные объемы до 30 тыс. тонн.

LTG Cargo перевозит нефтепродукты между терминалами Моцкава (Литва) и Тракишки (Польша). Дальнейший маршрут проходит Польшей к пункту пропуска Ягодин на границе с Украиной, транспортировку осуществляют польские перевозчики и "Укрзализныця", сообщает Интерфакс.

За последние недели по этому маршруту в Украину отправились 12 поездов из более чем 12 тыс. тонн нефтепродуктов.

"Груз будет переводить с узкого пути на широкий только один раз - на территории Украины, поэтому маршрут может быть эффективным", - сказала руководитель LTG Cargo Эгле Шиме, слова которой приведены в сообщении.

В дальнейшем LTG Cargo планирует расширять географию перевозки и осуществлять их транспортировку из Клайпедского порта.