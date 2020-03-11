Украина заменила белорусские нефтепродукты импортом из РФ

Поставки дизельного топлива в феврале в Украину выросли на 40%, что позволило частично компенсировать снижение импорта нефтепродуктов из Беларуси.

«Из России в феврале было импортировано 200,8 тыс. т, что на 58,6 тыс. т больше, чем в январе (142,5 тыс. т). Основной прирост пришелся на канал поставок через трубопроводный терминал в Гомеле, с которого отгрузки на Украину в феврале увеличились до 118 тыс. т, с 75 тыс. т в январе», - сообщает Enkorr.ua со ссылкой на данные исследования топливного рынка консалтинговой группы «А-95».

Прямые ж/д поставки выросли с 36,7 тыс. т до 50 тыс. т, поставки через терминалы трубопровода «Прикарпатзападтранс», в феврале почти соответствовали уровню января - 33 тыс. т.

«Рост импорта из России позволил компенсировать большую часть «выпавших» из баланса объемов белорусского топлива. Из-за противоречий с российским правительством и нефтяными компаниями белорусские НПЗ в 2020 году вынуждено снизили объем отгрузок ДТ на Украину», - говорится в сообщении.

В февральском балансе украинского рынка топливо из России заняло 45%, что соответствует доле производителей РФ до введения специальных пошлин на поставки по трубопроводу «Прикарпатзападтранс».