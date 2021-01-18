Беларусь в 2020 году увеличила экспорт бензина в Украину на 24% до 857,2 тыс. т, что составляет около 40% украинского рынка бензина.

Как сообщает encorr.ua со ссылкой на консалтинговую группу «А-95», весь рынок бензина в 2020 году вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом до 2,1223 млн. тонн.

Доля украинских НПЗ в балансе рынка выросла до 48,2%, импорта – уменьшилась до 51,8%. Годом ранее это соотношение составляло 46,6% к 53,3%.

Внутреннее производство бензинов выросло на 12,7% – до 1,023 млн т. Основной вклад в эту динамику внес Кременчугский НПЗ, который нарастил выпуск продукта на 17,6%, до 884,2 тыс т.

Второй внутренний производитель – Шебелинский ГПЗ – сократил производство по сравнению с 2019 г. на 11%, до 138,8 тыс. т.

За 2020 год импорт бензинов вырос на 5,9% и составил 1,0994 млн. т. Доля белорусского бензина составила 77,97%. Поставки из Литвы сократились на 28,3% и составили 235,3 тыс. т.

По данным «Консалтинговой группы «А-95», объем поставок дизтоплива на украинский рынок в 2020 г. увеличился на 5,8% до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн тонн