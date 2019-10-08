Украина в сентябре увеличила импорт бензина из Беларуси на 17%

В сентябре импорт бензинов в Украину увеличился на 21%, до 122 тысяч тонн, по сравнению с августом.

Это максимальный месячный объем поставок бензинов с сентября 2017 года, сообщает Украинская правда со ссылкой на Консалтинговую группа А-95.

Импорт из Беларуси увеличился на 17% (на 13 тысяч тонн), до 88 тысяч тонн, по сравнению с августом. Из этого объема 3,5 тысячи тонн отгрузил Новополоцкий НПЗ, нарастив поставки по сравнению с августом практически вдвое. Остальные 84,5 тысячи тонн на украинский рынок отправил Мозырский НПЗ.

Поставки бензина Мажейкяйского НПЗ (Литва) в сентябре увеличились на 33%, до максимальных в этом году 33,6 тысячи тонн.

Вместе с тем, за 9 месяцев 2019 года импорт бензина сократился на 4% (на 34 тысячи тонн), до 806 тысяч тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Рост импорта бензинов в сентябре объясняется решением трейдеров накопить запас ресурса в преддверии ремонтной кампании на белорусских НПЗ, запланированной на октябрь.