Украина обвинила JPMorgan, HSBC и Citigroup в военных преступлениях за связи с Россией

Правительство Украины призвало крупные американские и европейские банки разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью.

Киев обвинил их в военных преступлениях, пригрозил Международным уголовным судом (МУС) и пообещал не допустить до финансирования будущего восстановления Украины, пишет КоммерсантЪ со ссылкой на Financial Times.

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко направил письма американским JPMorgan Chase, Citigroup, британской HSBC и французской Credit Agricole. Чиновник просит прекратить сотрудничество с компаниями, которые связаны с российской нефтью, а также продать доли в российских нефтегазовых компаниях. HSBC и Credit Agricole владеют акциями «Газпрома» и «Роснефти», предоставляет кредиты ЛУКОЙЛу и Vitol, которая торгует российской нефтью. JPMorgan предоставляет кредиты Vitol, его инвестиционный фонд владеет акциями «Газпрома», «Роснефти» и Сбербанка.

Устенко обвинил банки в затягивании войны в Украине. Отдельно в письме критикуется прогноз JPMorgan, в котором эксперты предупредили о риске роста стоимости нефти до $380 за баррель при установлении потолка цен на российские энергоносители. Чиновник считает, что эта информация «нагнетает панику» и что она основана «на анализе плохого качества».

Советник президента Украины сказал Financial Times, что Минюст намерен подать иски против банков в МУС после завершения конфликта. По его словам, украинские спецслужбы собирают информацию о поддержке финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности. «С моей точки зрения, они совершают военные преступления, потому что они помогают режиму Путина этим особенным образом и поддерживают режим»,— пишет Устенко.

JPMorgan в ответ на запрос FT сообщил, что играет активную роль в применении антироссийских санкций. Citigroup и Credit Agricole повторили заявления о сворачивании деятельности в РФ, HSBC отказался от комментариев.