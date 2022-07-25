ООН отмахивается от заявления "источника" о праве россиян стрелять по Одесскому порту

В ООН отмежевались от комментария неназванного чиновника о якобы праве россиян стрелять по Одесскому порту, если обстреливаемые цели не задействованы в экспорте зерна.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя публикацию The New York Times по этому вопросу, назвав ее "провокативной".

"Вроде бы неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не задействованы в экспорте зерна. Мягко говоря нас такая позиция удивила", – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что слова неназванного чиновника диссонируют с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерриша, безоговорочно осудившего обстрел Одесского порта.

Единодушным было и международное сообщество, четко указавшее на нарушение Россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых, добавил Николенко.

МИД Украины сразу обратился к руководству ООН за разъяснениями и получил заверение, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН.

"Только заявление генсекретаря Гутерриша отражает позицию организации", – отметил Олег Николенко.

"Вот и беда с этими неназванными источниками: запустили провокативный нарратив, а ответственности никакой. Это было сделано умышленно или непреднамеренно - вопрос открытый", - добавил спикер МИД.

Ранее The New York Times привела комментарий одного из высших должностных лиц ООН, согласно которому Россия своим ракетным ударом по порту Одессы, возможно, "технически не нарушила" подписанные в Стамбуле договоренности по разблокированию морского экспорта зерна из Украины.

Издание не назвало ни имении ни должности чиновника ООН.