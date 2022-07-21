Foreign Policy: Россия в 2023 году попытается захватить Одессу

Западные чиновники считают, что в следующем году Россия организует еще одно полномасштабное наступление на Украину, одной из целей которого может стать захват стратегического портового города Одессы и отрезание Киева от моря.

"Есть предположение, что они (Украина) могут предстать перед еще одним очень серьезным наступлением России в следующем году. И нам нужно сделать все возможное и дать не просто оборудование, но и свежих, подготовленных людей, чтобы отбить его", – сказал один из чиновников страны Запада в условиях анонимности, пишет Foreign Policy.

Если России удастся захватить часть юго-восточной территории Украины, это станет "стратегически катастрофическим" для последней – Москва ведь отрежет Киев от Черного моря и избавит ее от любого морского выхода, говорят собеседники Foreign Policy.

Они признают, что сопротивление Вооруженных Сил Украины, а также провалы российских сил указывают лишь на вероятность прогноза по возможному захвату Одессы Россией.

Ранее стало известно, что у Соединенных Штатов есть информация о подготовке Россией аннексии дополнительных территорий Украины – в частности Донецкой и Луганской и части Херсонской и Запорожской областей. Там предупредили, что "быстро и жестко" отреагируют на этот шаг Москвы.